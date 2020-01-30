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Синоптики прогнозируют пять лет аномально теплой погоды

30.01.20 12:23
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Период с 2020 по 2024 годы грозит стать самым жарким пятилетием в мировых масштабах за все время наблюдений, сообщает в четверг телеканал Sky news со ссылкой на данные Британской метеорологической службе.

Так, эксперты полагают, что средние температуры за эти пять лет будут на 1,15 — 1,46 градусов по Цельсию выше, нежели у температур в доиндустриальный период человечества.

В то же время, напоминает Sky news, предыдущие пять лет также считаются самыми жаркими с момента начала наблюдений — в среднем на 1,09 градусов по Цельсию выше прежних показателей.

При этом, отмечает телеканал, ученые предупреждают, что рост мировых температур необходимо сдержать в пределах 1,5 градусов по Цельсию — нормы, предписанной Парижским соглашением по климату от 2015 года.

"Если исключить вероятность масштабной вулканической активности, эти предсказания показывают, что мы стремительно приближаемся к точке, когда мы увидим временные переходы глобальных температур за отметку в 1,5 градусов по Цельсию", - цитирует телеканал слова ответственного за долгосрочные прогнозы в Британской метеорологической службе Адама Шейфа.

Также в службе отметили, что ввиду продолжающегося потепления на Земле «окно возможностей сужается» для реагирования на эту ситуацию. Отмечается, что потепление, в первую очередь, будет затрагивать северные районы Европы, Азии и Северной Америки, а также Северную Атлантику.

МинПром

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