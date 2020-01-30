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Krakatau Steel реструктуризирует долг на 2 млрд долл

30.01.20 11:11
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Индонезийский государственный металлургический завод Krakatau Steel, получил одобрение своих кредиторов на реструктуризацию своих кредитов на общую сумму 2 млрд долл путем перенесения сроков погашения на 2027 год, чтобы иметь возможность оживить свой бизнес.

Во вторник президент компании Krakatau Steel Силми Карим заявил в Джакарте, что реструктуризация долга сократит выплаты по процентам до 466 млн долл. с 847 млн долл. и сократит расходы примерно на 685 млн долл. до 2027 года.

Реорганизация может спасти крупнейшего производителя стали от банкротства.

Соглашения о реструктуризации долга с 10 местными и иностранными банками были подписаны поэтапно с 30 сентября 2019 года по 12 января.

В рамках реструктуризации компания переведет около 2000 сотрудников в свои дочерние компании, чтобы сделать компанию более эффективной и продуктивной.

Вплоть до третьего квартала 2019 года потери сталелитейной компании увеличились на 572% в годовом исчислении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) до почти 212 млн долл. с примерно 37 млн долл. в аналогичном периоде 2018 года.

Выручка компании за тот же девятимесячный период упала на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила около 1,05 млрд долл.

МинПром

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