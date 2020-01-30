ЕC даст 10 млн евро на земельную реформу в Украине

Грантовая поддержка Европейского союза для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств в Украине предусматривает 26 млн евро, из которых 10 млн евро будет направлено на земельную реформу.

Согласно документам к соглашению, который имеются в распоряжении Интерфакс-Украина, на реформу в сфере развития сельских территорий планируется выделить 8 млн евро, на поддержку малых фермерских хозяйств — 7,5 млн евро. Остальные 0,5 млн евро планируется потратить на аудит, проверку расходов и информационное взаимодействие, а также на обеспечение публичности.

Поддержка земельной реформы в рамках Соглашения будет осуществляется под непрямым управлением Всемирного банка.

Период выполнения Соглашения — 108 месяцев со дня вступления его в силу.

Как сообщалось, Правительство Украины и Европейская комиссия подписали 28 января в Брюсселе Соглашение о поддержке развития сельского хозяйства и малого фермерства в Украине на сумму 26 млн евро.

В пояснительной записке к документу указано, что целью подписания данного Соглашения является привлечение помощи ЕС для содействия развития “более инклюзивного и конкурентоспособного аграрного сектора, ориентированного на рост и устойчивое развитие малых и средних фермерских хозяйств и малых и средних предприятий”.

Отмечается, что эта помощь ЕС будет направлена на поддержку земельной реформы путем объединения Государственного земельного кадастра и Государственного реестра имущественных прав, реформы учреждений и системы землепользования. Кроме того, эти средства будут способствовать проведению институционных и отраслевых реформ в сфере сельского хозяйства и развития сельских территорий.

Кроме того, эти средства будут направлены на “укрепление целевой цепочки стоимости в сельском хозяйстве и обеспечение доступа малых фермерских хозяйств к финансированию путем введения грантовых программ”.



МинПром

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