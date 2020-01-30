Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Boeing отчиталась об убытках впервые за 20 лет

30.01.20 10:22
печать
размер текста:

Американская компания Boeing в минувшем 2019 году понесла рекордный убыток в размере $636 млн на фоне проблем с самолетами 737 MAX. Об этом сообщают The Wall Street Journal и CNBC со ссылкой на отчетность корпорации.

Годовой убыток Boeing был зафиксирован впервые за более чем 20 лет, с 1997 года. По итогам 2018 года компания отчитывалась о прибыли в размере $10,46 млрд. Общая сумма списаний из-за проблем с Boeing 737 MAX достигла $9,2 млрд, пишет WSJ.

Чистый убыток в четвертом квартале прошлого года составил $1,01 млрд против прибыли в $3,424 млрд за аналогичный период предыдущего года. Выручка компании в конце 2019 года уменьшилась на 37% — до $17,911 млрд по сравнению с $28,341 млрд в 2018-м. Для экономии средств компания вынуждена была приостановить программу обратного выкупа акций.

Напмоним, что в декабре прошлого года Boeing решил приостановить производство 737 MAX с января 2020 года из-за проблем с сертификацией. Решение было принято после двух крупных авиакатастроф. В октябре 2018 года лайнер этой модели разбился в Индонезии, в этой катастрофе погибли 189 человек, включая экипаж, а в марте 2019-го крушение произошло в Эфиопии (погибли 157 человек). В качестве причин трагедий следователи назвали сбой в работе системы MCAS, отвечающей за угол наклона носа самолета. После этого многие страны приостановили эксплуатацию машин этой серии. Глава Boeing Деннис Мюленбург ушел в отставку.

На прошлой неделе новый генеральный директор Boeing Дэвид Калхун заявил, что он уверен, что 737 MAX снова войдет в эксплуатацию, несмотря на неоднократные задержки при получении сертификатов регулирующих органов. Глава корпорации также заверил, что текущий бизнес-портфель позволит Boeing обеспечить финансовую ликвидность до возобновления безопасной эксплуатации авиалайнера.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:11
Krakatau Steel реструктуризирует долг на 2 млрд долл
10:49
Celsa Steel построит прокатный завод во Франции
10:48
ЕC даст 10 млн евро на земельную реформу в Украине
10:36
Одесский порт отдадут в концессию
09:25
США закрыли рынок для производителей металлоконструкций из трех стран
08:57
Украина наторговала с ЕС на 42 млрд долл
08:28
В середине января китайские металлурги снизили производство
29.01.20
19:05
В Украине назрела необходимость обновления Трудового кодекса
17:54
Украина начала расследовать импорт китайского крепежа
16:58
Банкиры ожидают снижения курса гривны
15:08
Государство не спешит возвращать бизнесу долги по возмещению НДС
14:52
Кабмин согласовал увольнение Кравцова
14:48
Украина выйдет из отопсезона с избыточными запасами газа
13:33
В Греции ликвидируют компанию выпускавшую ферроникель
12:40
Задолженность по зарплате превысила отметку в 3 млрд грн
12:09
Китайская компания заказала у Danieli мелкосортный стан
11:30
Toyota остановила работу своих китайских заводов
10:07
Гончарук хочет пересмотреть торговую часть Соглашения об ассоциации с ЕС
09:51
Steel Dynamics получила разрешение на строительство метзавода в Техасе
09:03
Выксунский метзавод начал выпуск труб на новом стане
28.01.20
27.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!