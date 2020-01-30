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США закрыли рынок для производителей металлоконструкций из трех стран

30.01.20 09:25 , Металлоснабжение с сбыт
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Министерство торговли США приняло окончательное решение в рамках антидемпингового и компенсационного расследования импорта металлоконструкций из Канады, Китая и Мексики.

Как заявляет Министерство, демпинговая маржа при поставках канадских металлоконструкций составляет 60,7%, у китайских компаний этот показатель варьируется от 61,71 до 154,14%, у мексиканских — от нуля до 30,58%.

Кроме того, расследование, якобы, показало, что экспортеры металлоконструкций из Китая и Мексики получали незаконное государственное субсидирование. Размер компенсационных пошлин предлагается установить до 206,5% для китайских компаний и до 68,9% для мексиканских. В отношении канадского экспорта подобной практики не было выявлено.

Окончательное решение должно быть принято в начале марта. Если Министерство придет к выводу, что импорт из трех стран наносил серьезный ущерб национальным производителям металлоконструкций, пошлины вступят в силу.

МинПром

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