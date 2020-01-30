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Украина наторговала с ЕС на 42 млрд долл

30.01.20 08:57
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Товарооборот между Украиной и Европейским Союзом в январе-ноябре 2019 года составил 42 млрд долларов, или 41,5% от общего торгового оборота нашей страны. Об этом сообщили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Европейский рынок сейчас является ключевым рынком для украинского экспорта. Количество украинских экспортеров, поставляющих свою продукцию в ЕС, постоянно растет. Уже сегодня товарооборот со странами ЕС составляет 41,5% от общего торгового оборота Украины. В январе-ноябре 2019 года торговый оборот Украина-ЕС составил 42 млрд долларов", – заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, во время проходившего 28 января шестого заседания Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона инициировала обсуждение пересмотра положений Соглашения об ассоциации, поскольку текущий уровень тарифной либерализации между Украиной и ЕС не соответствует реальному объему торговли, а новые вызовы в сфере электронной коммерции, инвестирования и торговли услугами нуждаются в расширении договорной базы.

Помимо этого, Украина предложила ЕС ввести распространение режима внутреннего рынка в сферах предоставления финансовых, телекоммуникационных, почтовых и курьерских услуг, для чего нужно обновить приложение XVII к Соглашению об ассоциации.

МинПром

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