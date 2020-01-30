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В середине января китайские металлурги снизили производство
30.01.20 08:28 , МеталлСервис
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В течение второй декады месяца (11-20 января 2020 года) среднесуточное производство стали у 97 средних и крупных металлургических предприятий КНР, входящих в отраслевую ассоциацию CISA, составило 1,9467 млн. тонн. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой (1-10 января) - 1,07%, сообщает SteelOrbis.
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