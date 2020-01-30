В середине января китайские металлурги снизили производство В течение второй декады месяца (11-20 января 2020 года) среднесуточное производство стали у 97 средних и крупных металлургических предприятий КНР, входящих в отраслевую ассоциацию CISA, составило 1,9467 млн. тонн. Снижение объёмов по сравнению с предыдущей декадой (1-10 января) - 1,07%, сообщает SteelOrbis.



Согласно предыдущим данным China Iron and Steel Association, в начале месяца выплавка стали на предприятиях ассоциации составляла в среднем 1,97 млн. тонн в день. Рост объёмов по сравнению с предыдущей декадой (21-31 декабря 2019) - 85 000 тонн или 4,52%.



"В начале недели ожидания китайского рынка в отношении первой части февраля были положительными, но с тех пор изменились на отрицательные - в связи с распространением коронавируса, и есть опасения относительно перспектив спроса на сталь и производства после окончания новогодних каникул в КНР", - говорится в сообщении.



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