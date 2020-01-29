В Украине назрела необходимость обновления Трудового кодекса В Украине уже назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы. Такое мнение высказал председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.



Что касается профсоюзов, то они станут действительно независимыми. Для них правительство обещает написать отдельный закон.



"Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика не будет расти", – заявил Олийнык.



Среди нововведений – к привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще шесть: срочный, краткосрочный, сезонный, с нефиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить работника об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от стажа сотрудника.



Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила, что новый проект Закона о труде защитит незащищенных.



"Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита", – заявила Третьякова.



Оба законопроекта уже на рассмотрении в профильном парламентском комитете.



Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев трудоспособного возраста легально работают лишь 12,8 млн. Как заставить платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один только закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом - это задача налоговой реформы.



МинПром



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