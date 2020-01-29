Украина начала расследовать импорт китайского крепежа

Юридическая фирма "Ильяшев и Партнеры", представляющая интересы Дружковского завода металлических изделий инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину стальных креплений из Китая.
Как говорится в сообщении компании, Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о возбуждении данного расследования 2 декабря 2019 года
"По нашему мнению, импорт с Китая существенно искажает конкуренцию на внутреннем рынке Украины и может вытеснить отечественного производителя. Применение предварительных антидемпинговых пошлин позволит сохранить рабочие места в Украине и привлечь инвестиции в метизную отрасль в будущем. Мы рассчитываем, что Минэкономики и Межведомственная комиссия по международной торговле в ближайшее время рассмотрит вопрос о применении предварительных мер", – отметила Алена Омельченко, руководитель практики международной торговли ЮФ "Ильяшев и Партнеры".
По результатам антидемпингового расследования может быть введена антидемпинговая пошлина на импорт креплений из КНР с целью установления справедливой конкуренции и защиты добросовестных производителей от демпингового импорта. Антидемпинговое расследование будет длиться 12-18 месяцев.
ЧАО "Дружковский завод металлических изделий" специализируется на производстве метизной продукции: болтов, гаек, заклепок для общего машиностроения, крепежа для верхнего строения железнодорожного пути, высокопрочного крепежа для строительных и мостовых конструкций по нормативной документации. Продукция предприятия используется украинскими железными дорогами и экспортируется в Польшу, Турцию, Молдову, Казахстан.