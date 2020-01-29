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Государство не спешит возвращать бизнесу долги по возмещению НДС

29.01.20 15:08
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Металлургические и аграрные предприятия, которые в декабре били тревогу из-за невыплат возмещений экспортного НДС, по-прежнему ждут, пока государство вернет им долг.

Об этом рассказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. По его словам, небольшой процент предприятий свои выплаты получил, остальных же просто попросили подождать, сообщает "Obozrevatel".

Эксперт отметил, что говорить обо всех выплатах всем предприятиям, вероятнее всего, не придется и вовсе. По его словам, такая ситуация не нова для Украины – проблема с выплатами налогов в стране была всегда, а вот в декабре она стала особо острой.

По его словам этот вопрос всегда был и остается для Украины сложным, в отличии от Европейского Союза. Козаченко поделился алгоритмом выплат НДС в ЕС.

"Там вы сами себя вносите в реестр, если компании не больше двух лет и есть история и отчетность компании. Вам не нужно никакого разрешения брать и просить фискальную службу, чтобы она вас вносила в реестр – вы сами себя туда вносите. Если с момента внесения себя в реестр вам в течении трех дней государство не возместило НДС, оно за каждый просроченный день платит вам штраф", – отметил Козаченко.

Но в то же время, по его словам, государство может в лице фискальной службы проверить в любое время то, как компания внесла себя в реестр.

"Если они находят, что вы незаконно себя внесли, то этот штраф, который они платят за просрочку хотя бы одного дня, вы вносите в два раза больше. Если большие суммы, то есть и криминальная ответственность", – рассказал эксперт.

По его словам, ситуация с выплатами НДС в Украине намного хуже, чем даже в России и Беларуси.

"У нас фискальная служба может на три месяца вас отключить от возврата, то есть вы дали государству деньги, которые должны они вам вернуть, а они не возвращают, потому что или дефицит бюджета, или в большинстве случаев коррупционная составляющая", – возмутился эксперт.

Отметим, что в декабре появилась информация о том, что предприятиям горно-металлургического комплекса Украины впервые за последние годы задержали возмещение НДС более чем на 2 миллиарда гривен за поставленную на экспорт продукцию.

МинПром

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