В Греции ликвидируют компанию выпускавшую ферроникель Как сообщил министр энергетики Греции Костис Хацидакис, правительство страны намерено приступить к ликвидации компании Larco, некогда одного из крупнейших в Европе производителей ферроникеля.



Предприятие испытывает финансовые трудности с 90-х гг. прошлого века. В настоящее время оно не имеет экологической лицензии и должно 340 млн. евро энергетической компании Public Power Corp (PPC). Кроме того, на него наложено 50 млн. евро штрафов за экологические нарушения.



В 2017 г. Европейская комиссия потребовала, чтобы Larco вернула правительству Греции 135,8 млн. евро, которые ранее были предоставлены компании в виде инъекций капитала (55% акций Larco находятся в собственности государства) и госгарантий. Эта финансовая помощь была признана незаконной согласно европейскому законодательству.



После того как Larco не смогла выполнить это решение, в ноябре 2019 г. дело было передано в Европейский Суд, который, скорее всего, вынесет вердикт не в пользу Греции.



По словам министра, компания, в которую входят ферроникелевый завод, выпускающий продукцию, содержащую 18-24% никеля, и четыре рудника, будет разделена на две части. Их планируется продать по отдельности.



По данным компании Refinitiv Eikon, в 2016 г. на заводе Larco было получено 21,8 тыс. т никеля в ферроникеле. В последние годы предприятие, в основном, простаивало из-за прекращения энергоснабжения за долги.



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