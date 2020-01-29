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Задолженность по зарплате превысила отметку в 3 млрд грн

29.01.20 12:40
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За 2019 год задолженность по зарплате в Украине выросла на 14,7% и составила 3,034 млрд грн. Об этом сообщает Госслужба статистики.

При этом в декабре 2019 года задолженность сократилась на 5,8%.

Как сообщается, наибольший рост задолженности в 2019 году зафиксирован в Днепропетровской (в 2,6 раза), Тернопольской (в 2 раза), Житомирской (на 77,9%), Львовской (на 77,7%) областях.

При этом наибольшее сокращение задолженности по заработной плате зафиксировано в Ровенской (на 83,7%), Николаевской (на 61,2%), Хмельницкой (на 59,3%), Запорожской (на 47,4%) областях.

В Киевской области задолженности выросли на 4,9%, в самом Киеве на 39,1%.

По сферах занятости в 2019 году задолженность по выплате выросли больше всего в сфере образования в 2,5 раза (до 13,323 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 52% (до 182,712 млн грн), оптовой и розничной торговли – на 42,7% (до 40,820 млн

В то же время сократилась задолженность в сфере финансовой и страховой деятельности на 48,8% (до 10,994 млн грн), временного размещения и организации питания – на 43% (до 0,36 млн грн), строительства – на 40% (до 43,276 млн грн).

МинПром

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