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Steel Dynamics получила разрешение на строительство метзавода в Техасе

29.01.20 09:51 , Металлоснабжение с сбыт
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Американская металлургическая компания Steel Dynamics сообщила о получении экологического разрешения на строительство нового метзавода в районе г. Корпус Кристи, штат Техас. Этот проект компания анонсировала в июле 2019 г.

Steel Dynamics инвестирует в строительство предприятия порядка 1,9 млрд долл. Как заявил генеральный директор компании Марк Милле, завод предполагается ввести в эксплуатацию уже в середине 2021 г.

На предприятии будет установлены электродуговые печи производительностью 2,7 млн. т стали в год и соответствующей мощности стан горячей прокатки. На нем будет производиться прокат шириной до 84 дюймов (2133,6 мм) и толщиной до 25,4 мм в рулонах. По словам Марка Милле, в небольших количествах возможен и выпуск толстолистовой стали в листах.

Также Steel Dynamics планирует выпускать на новом предприятии и продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Для этого там будут установлены линия горячего цинкования на 500 тыс. т в год и нанесения полимерного покрытия на 225 тыс. т в год.

МинПром

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