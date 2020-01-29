Выксунский метзавод начал выпуск труб на новом стане

В трубном цехе №5 Выксунского металлургического завода (предприятие ОМК) на новом трубоэлектросварочном стане изготовили партию труб диаметром 168 мм с толщиной стенки 7,3 мм. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как говорится в сообщении, замена оборудования позволит ОМК использовать новейшие технические разработки в производстве электросварных труб и предложить клиентам обсадные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 114,3 до 244,5 мм, с толщиной стенок от 4 до 15,9 мм.
Кроме того возможности нового оборудования позволяют проводить работы по освоению продукции из перспективных марок стали. Плановый объём производства нового трубоэлектросварочного стана - 420 тысяч тонн продукции в год.
ВМЗ производит обсадные трубы диаметром от 139,7 до 244,5 мм с толщиной стенки от 5 до 11,1 мм. Доля ОМК на российском рынке обсадных труб составляет 23%.