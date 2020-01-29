Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Выксунский метзавод начал выпуск труб на новом стане

29.01.20 09:03
печать
размер текста:

В трубном цехе №5 Выксунского металлургического завода (предприятие ОМК) на новом трубоэлектросварочном стане изготовили партию труб диаметром 168 мм с толщиной стенки 7,3 мм. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как говорится в сообщении, замена оборудования позволит ОМК использовать новейшие технические разработки в производстве электросварных труб и предложить клиентам обсадные и нефтегазопроводные трубы диаметром от 114,3 до 244,5 мм, с толщиной стенок от 4 до 15,9 мм.

Кроме того возможности нового оборудования позволяют проводить работы по освоению продукции из перспективных марок стали. Плановый объём производства нового трубоэлектросварочного стана - 420 тысяч тонн продукции в год.

ВМЗ производит обсадные трубы диаметром от 139,7 до 244,5 мм с толщиной стенки от 5 до 11,1 мм. Доля ОМК на российском рынке обсадных труб составляет 23%.

МинПром





... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:54
Зарплаты прокурорам поднимут за счет бюджетников
08:34
SMG спустила на воду третий корпус танкера для гoлландcкoй VEKA
08:04
Госстат отчитался о росте зарплат украинцев
28.01.20
17:45
Codelco расширила мощность рудника El Teniente
16:52
В Нацбанке назвали причины дороговизны кредитов в Украине
15:57
Милованов рассказал как будет работать инвестиционная няня
15:06
В прошлом году госбюджет свели с дефицитом в 78 млрд грн
14:36
Индонезия увеличила добычу никелевой руды
13:32
Интерпайп улучшает сервис на дальних рынках
13:22
Boeing одолжит 12 млрд долл для покрытия связанных с 737 Max убытков
12:46
Украина увеличила госдолг до 84 млрд долл
11:34
Правительство изменило формулу цены газа на внутреннем рынке
11:14
В 2019 году США сократили импорт стали на 17%
10:36
Депутаты лоббируют прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц
10:18
Турция снизила экспорт метпродукции в США и ЕС
09:59
В мире снизился спрос на алюминий
09:09
Еврокомиссия начала расследовать импорт сварных труб из трех стран
08:36
По итогам 2019 года Украина осталась на 13-м месте в рейтинге Worldsteel
27.01.20
17:57
Власти Китая остановили утверждение новых метпроектов
16:40
Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридов и электрокаров
24.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!