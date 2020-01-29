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Госстат отчитался о росте зарплат украинцев

29.01.20 08:04
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Реальная заработная плата в Украине в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года возросла на 11,3%, по сравнению с ноябрем 2019 года — на 15,1%, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре по сравнению с ноябрем 2019 года увеличилась на 14,8%, а в годовом измерении (к декабрю 2018г.) — возросла на 16%, составив 12264 грн, что в 2,9 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 грн).

Статведомство напоминает, что в ноябре текущего года она составила 10679 грн, в октябре — 10727 грн, сентябре — 10687 грн, августе −10573 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года наблюдался в Николаевской (на 25,9%), Ривненской (на 20,9%), Хмельницкой (на 20,8%), Киевской (на 29%), Днепропетровской (на 18,6%), Запорожской (на 17,4%), Луганской (на 16,8%), Донецкой (на 16,6%), Волынской (на 16,5%), Тернопольской (на 16,2%), Одесской (на 16,1%) и Черкасской (на 16%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в декабре зафиксирован в г.Киеве — 18869 грн, самый низкий — в Черниговской области — 8851 грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 13177 грн, Луганской области — 10195 грн (кроме неподконтрольных территорий).

МинПром

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