Codelco расширила мощность рудника El Teniente Чилийская государственная компания Codelco, крупнейший производитель меди в мире, сообщила о досрочном завершении первой очереди проекта по расширению мощностей рудника El Teniente — самой большой подземной медной разработки в мире.



Компания ввела в строй участок Recursos Norte с оценочными резервами 157 млн. т руды с содержанием меди 0,75%. Проект стоимостью $759 млн. был реализован с опережением графика на 15 месяцев. Теперь поставки руды на обогатительную фабрику El Teniente возрастут на 20%.



В дальнейшем компания намерена ввести в эксплуатацию еще три участка, что позволит компенсировать снижение качества руды и увеличить производительность рудника от 465 тыс. т меди в 2018 г. до 500 тыс. т после 2023 г. Также компания проложит туннель длиной 3,5 км, который соединит все участки и даст возможность осуществлять централизованные поставки оборудования и материалов.



Во второй половине января текущего года Codelco обратилась за экологическим разрешением на разработку литиевого месторождения Maricunga, второго по величине в Чили.



В 2019 г. компания подписала предварительное соглашение о создании совместного предприятия по добыче лития на Maricunga. Ее партнером выступает компания Salar Blanco, 50% акций которой находится в собственности австралийской Lithium Power International, а остальная доля принадлежит канадской Bearing Lithium и группе чилийских инвесторов, включая компанию SQM — ведущего производителя лития в стране.



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