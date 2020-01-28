Милованов рассказал как будет работать инвестиционная няня Проект "Инвестиционная няня" будет реализовываться на базе Офиса по привлечению инвестиций UkraineInvest при Кабинете министров, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



"Это будет на базе UkraineInvest, а также на базе Национального инвестиционного совета. Проект будет разрабатываться или показываться UkraineInvest, а потом он будет утверждаться советом", - сказал он.



Министр также добавил, что помимо «инвестиционной няни» и освобождения от уплаты налога на прибыль участников процесса приватизации госпредприятий, правительство предлагает инвесторам бонусы в виде ускоренной амортизации, которая «позволит быстрее списывать стоимость активов и инвестиций», а также международный арбитраж для защиты своих интересов. Он обратил внимание, что освобождение от налога на прибыль будет касаться только победителей конкурсов по приватизации госактивов.



"Те, кто приватизируют предприятия на сумму 10 миллионов или более, получат налоговую льготу на налог на прибыль на пять лет", - заявил Милованов.



22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе Зеленский заявил, что Украина запустит программу государственной поддержки для крупных инвесторов.



МинПром



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