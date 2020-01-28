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Индонезия увеличила добычу никелевой руды

28.01.20 14:36 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, в 2019 г. в стране резко возросли производство никелевой продукции и добыча сырья для ее получения.

В частности, объем добычи никелевой руды увеличился на 22,1 млн. т или 58% по сравнению с предыдущим годом и достиг 52,8 млн. т. При этом экспорт данного сырья возрос на 10,1 млн. т и составил 30,2 млн. т.

С начала текущего года Индонезия установила запрет на экспорт никелевой руды, что должно привести к резкому сокращению его добычи. Однако, как считают в Министерстве, а дальнейшем отрасль восстановится за счет внутреннего спроса.

Более качественная руда будет востребована предприятиями по выпуску никелевой продукции, а менее богатая — на заводах, которые будут выпускать сульфат никеля для аккумуляторов. Первое такое предприятие, как ожидается, будет введено в строй китайской компанией GEM в августе текущего года.

В 2019 г. в Индонезии было произведено около 1,1 млн. т валового ферроникеля, почти вдвое больше, чем годом ранее. Выпуск никельсодержащего чугуна достиг 692,4 тыс. т, в 2,15 раза больше, чем в 2018 г. Однако никелевого штейна было получено только 65 тыс. т против 75 тыс. т в предыдущем году.

МинПром

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