Интерпайп улучшает сервис на дальних рынках

Трубно-колесная компания "Интерпайп" лицензировала производства в Колумбии и Объединенных Арабских Эмиратах на нарезку премиальной резьбы UPJ-M.
Как отмечается на странице "Интерпайп" в Facebook, теперь иностранные цеха смогут нарезать резьбу на трубах и аксессуарах для спуска колонн прямо на месте.
"Сертификация зарубежных цехов на производство премиальных соединений "Интерпайп" – это следующий шаг к улучшению сервиса и расширению рынков сбыта. Ведь уже в течении нескольких лет мы оказываем услуги по сопровождению спусков. Наши эксперты непосредственно на буровой дают рекомендации по свинчиванию соединений и сборке колонны", - говорится в сообщении.
Компания подчеркивает, что лицензионное соглашение на производство оригинальных резьб является широко распространенной практикой среди мировых производителей нефтегазовой трубной продукции. Такое сотрудничество позволяет значительно сократить время на подготовку и транспортировку аксессуаров, а значит – уменьшить затраты клиента на обустройство нефтегазовых скважин.
"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. т готовой продукции, в том числе – 202 тыс. т ж/д продукции. В компании работает 12 тыс. сотрудников.