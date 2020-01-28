Интерпайп улучшает сервис на дальних рынках Трубно-колесная компания "Интерпайп" лицензировала производства в Колумбии и Объединенных Арабских Эмиратах на нарезку премиальной резьбы UPJ-M.



Как отмечается на странице "Интерпайп" в Facebook, теперь иностранные цеха смогут нарезать резьбу на трубах и аксессуарах для спуска колонн прямо на месте.



"Сертификация зарубежных цехов на производство премиальных соединений "Интерпайп" – это следующий шаг к улучшению сервиса и расширению рынков сбыта. Ведь уже в течении нескольких лет мы оказываем услуги по сопровождению спусков. Наши эксперты непосредственно на буровой дают рекомендации по свинчиванию соединений и сборке колонны", - говорится в сообщении.



Компания подчеркивает, что лицензионное соглашение на производство оригинальных резьб является широко распространенной практикой среди мировых производителей нефтегазовой трубной продукции. Такое сотрудничество позволяет значительно сократить время на подготовку и транспортировку аксессуаров, а значит – уменьшить затраты клиента на обустройство нефтегазовых скважин.



"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 823 тыс. т готовой продукции, в том числе – 202 тыс. т ж/д продукции. В компании работает 12 тыс. сотрудников.



МинПром



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