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Boeing одолжит 12 млрд долл для покрытия связанных с 737 Max убытков

28.01.20 13:22
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Компания Boeing достигла договоренностей более чем с десятком банков о предоставлении ей кредитов на общую сумму 12 млрд долл.

Эти деньги пойдут на укрепление финансовой гибкости производителя на фоне растущих убытков от приостановки производства и полетов самолетов 737 Max. Финансирование будет предоставлено в виде ссуды с плавающей датой выдачи и двухлетним сроком погашения, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

На прошлой неделе Boeing заявляла о намерении взять кредит на 10 млрд долл., на 2 млрд долл. меньше окончательной суммы займа. В числе банков, согласившихся предоставить финансирование американскому производителю, Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase, Wells Fargo, Morgan Stanley и другие. Ожидается, что Boeing сообщит о кредитах официально 29 января, когда компания будет отчитываться за четвертый квартал и весь 2019 год.

Напомним, полеты самолетов Boeing 737 Max были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф (в Эфиопии и Индонезии), в результате которых погибли в общей сложности 346 человек. На фоне кризиса в компании, повлекшего также миллиардные убытки, ушел в отставку генеральный директор Boeing. В начале 2020 года компания приостанавила производство самолетов 737 Max.

МинПром

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