Украина увеличила госдолг до 84 млрд долл Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в декабре увеличился на 1,86% или на 1,54 млрд долларов до 84,36 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.



Государственный и гарантированный государством долг на конец декабря 2019 года составил 1 998,28 млрд гривен или 84,36 млрд долларов против 1 990,78 млрд гривен, или 82,83 млрд долларов месяцем ранее.



За 2019 год государственный и гарантированный государством долг увеличился на 6,05 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 170 млрд гривен.



Общий размер прямого госдолга по состоянию на 31 декабря составил 1 761,37 млрд гривен (74,36 млрд долларов) против 1 750,36 млрд гривен (72,82 млрд долларов) месяцем ранее.



При этом в 2019 году размер прямого госдолга увеличился на 7,2 млрд долларов, а в гривневом эквиваленте сократился на 98,9 млрд гривен.



При этом прямой внешний долг за месяц увеличился с 38,95 млрд долларов до 39,34 млрд долларов.



Прямой внутренний долг увеличился с 814,24 млрд гривен до 829,5 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте увеличился с 33,88 млрд долларов до 35,02 млрд долларов).



Гарантированный государством долг на 31 декабря составил 236,91 млрд гривен, или 10,00 млрд долларов.



Как сообщалось, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины по итогам 2018 года вырос на 2,6%, или на 2,02 млрд долларов до 78,32 млрд долларов.



МинПром

... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



