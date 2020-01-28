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Правительство изменило формулу цены газа на внутреннем рынке

28.01.20 11:34
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Кабинет министров внес изменения в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. Соответствующее решение Кабмина от 24 января 2020 года опубликовано на Правительственном портале.

Изменениями установлено, что НАК "Нафтогаз Украины" с 1 января 2020 будет продавать газ поставщикам природного газа для нужд бытовых потребителей (ПСО) по специальной формуле.

Цена газа должна быть "не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) природного газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (ТТF) за период 1-22 числа месяца поставки газа согласно информации биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки природного газа для точек входа в Украину на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией".

Кроме того, цена реализации газа для ПАО "Укргазвыдобування" с 1 января 2020 года не может быть выше цены по новой формуле за вычетом торговой надбавки НАК "Нафтогаз Украины" на уровне 1,917% указанной цены.

МинПром

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