В 2019 году США сократили импорт стали на 17% Импорт стали в США сократился более чем на 5 миллионов тонн в 2019 году до самого низкого уровня с 2010 года, что отражает влияние тарифа на импорт стали в размере 25%, который вступил в силу в предыдущем году.



Импорт стали сократился на 17% до 25,3 миллиона тонн в 2019 году по сравнению с 30,6 миллиона тонн в 2018 году, согласно предварительным данным, опубликованным сегодня Министерством торговли США.



Продукция с наибольшим сокращением импорта в прошлом году - это блюмы, заготовки и слябы, горячекатаный рулон (HRC), холоднокатаный рулон (CRC), оцинкованные листы и нефтяные заготовки для труб (OCTG).



Предварительный импорт за декабрь составил 1,4 миллиона тонн, сократившись на 18% по сравнению с тем же месяцем 2018 года и около 10-летнего минимума 1,4 миллиона тонн, зафиксированного в ноябре.



Продукт с самым резким снижением объема импорта в декабре - это трубы диаметром более 16 дюймов, которые упали на 76% до 33 600 тонн. Импорт HRC сократился на 10% до 150 000 тонн, в то время как импорт оцинкованного листа сократился на 20% до 143 000 тонн.



В то время как импорт стальной продукции в прошлом году сократился, производство стали в США увеличилось на 1,5% до 96,9 миллиона тонн, согласно данным Всемирной ассоциации стали Worldsteel.



По данным отраслевой группы American Institute of Iron and Steel Institute (AISI), загрузка производственных мощностей в США в 2019 году в среднем составляла 80,7% в год и оценивалась на уровне 80% или более в течение 37 недель в течение года.



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