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Депутаты лоббируют прогрессивную шкалу налогообложения доходов физлиц

28.01.20 10:36
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Нардеп от “Слуги народа” Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размер ставки будет зависеть от размера зарплаты. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Вместо фиксированной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) предлагается ввести следующие ставки:

для доходов меньше 10 минимальных зарплат (47 230 грн) ставка останется неизменной — 18%;

для доходов больше 10, но меньше 20 минимальних зарплат (от 47 230 до 94 460 грн) — 36%;

для доходов выше 20 минимальных зарплат (от 94 460 грн) — 54%.

Автор законопроекта в пояснительной записке отмечает, что, по данным Госстата, примерно 93% украинский получают не более 20 тысяч гривен в месяц, поэтому, по его словам, для большинства из принятием закона ничего не изменится.

Кроме этого, изменения не затронут IT-специалистов, работающих как ФОПы. Но эти изменения могут повлиять на доходы тех, кто оформлен в штат.

В пояснительной записке говорится, что для сотрудников, которые получают высокие “белые” зарплаты, налоги вырастут в 2-3 раза.

Дубинский считает, что принятие закона может существенно увеличить поток поступлений в бюджет, но, по его словам, основная цель — достижение социальной справедливости.

Автор законопроекта заявляет, что зарплаты руководителей предприятий, особенно в нефтегазовом, железнодорожном и оборонном секторах, сильно завышены, при этом с них платят те же 18% налога, что и с минимальных зарплат простых украинцев.

По словам Дубинского, необходимо перенять опыт европейских стран, в которых налоги на доходы физлиц достигают 50%.

МинПром

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