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Турция снизила экспорт метпродукции в США и ЕС

28.01.20 10:18 , Металлоснабжение с сбыт
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Как заявил генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсел Яян, протекционистские меры по ограничению импорта стальной продукции, действующие в США и Евросоюзе, нанесли значительный ущерб турецким металлургам.

По данным TCUD, в январе-ноябре 2019 г. поставки турецкой стальной продукции в США составили всего 309 тыс. т, тогда как в тот же период 2018 г. их объем достиг 1,1 млн. т. Экспорт в страны ЕС сократился за то же время от 9,6 млн. т до 7,1 млн. т.

Согласно оценкам ассоциации, в течение 2019 г. в различных странах мира было инициировано 108 антидемпинговых и компенсационных расследования по различным видам стальной продукции. Некоторые из них затронули турецких производителей — прежде всего, арматуры и сварных труб.

В 2020 г. TCUD прогнозирует расширение внутреннего потребления стальной продукции в Турции. Рост, в частности, ожидается в строительном секторе, автомобилестроении, производстве бытовой техники. Однако существенный прогресс на мировом рынке стали маловероятен.

МинПром

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