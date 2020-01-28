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В мире снизился спрос на алюминий
28.01.20 09:59 , МеталлСервис
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Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в январе-ноябре 2019 года предложение на мировом рынке первичного алюминия превысило потребление на 445 тыс. тонн. Спрос на данный металл за 11 месяцев составил 57,22 млн. тонн, что на 707 тыс. тонн или 1,2% ниже показателей аналогичного периода 2018 года.
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