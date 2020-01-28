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В мире снизился спрос на алюминий

28.01.20 09:59 , МеталлСервис
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Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в январе-ноябре 2019 года предложение на мировом рынке первичного алюминия превысило потребление на 445 тыс. тонн. Спрос на данный металл за 11 месяцев составил 57,22 млн. тонн, что на 707 тыс. тонн или 1,2% ниже показателей аналогичного периода 2018 года.

Производство первичного алюминия, согласно подсчётам WBMS, за указанный период снизилось на 210 тыс. тонн или 0,4% в годовом соотношении. На долю КНР в общем объёме пришлось 32129 тыс. тонн - около 56% общемирового производства. Страны ЕС улучшили показатели на 0,6%, NAFTA - на 4,7%.

В ноябре 2019 года мировое производство первичного алюминия составило 5,303 млн. тонн, потребление - 5,131 млн. тонн.

МинПром

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