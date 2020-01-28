В мире снизился спрос на алюминий Согласно данным Всемирного бюро металлургической статистики (WBMS), в январе-ноябре 2019 года предложение на мировом рынке первичного алюминия превысило потребление на 445 тыс. тонн. Спрос на данный металл за 11 месяцев составил 57,22 млн. тонн, что на 707 тыс. тонн или 1,2% ниже показателей аналогичного периода 2018 года.



Производство первичного алюминия, согласно подсчётам WBMS, за указанный период снизилось на 210 тыс. тонн или 0,4% в годовом соотношении. На долю КНР в общем объёме пришлось 32129 тыс. тонн - около 56% общемирового производства. Страны ЕС улучшили показатели на 0,6%, NAFTA - на 4,7%.



В ноябре 2019 года мировое производство первичного алюминия составило 5,303 млн. тонн, потребление - 5,131 млн. тонн.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



