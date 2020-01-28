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Еврокомиссия начала расследовать импорт сварных труб из трех стран

28.01.20 09:09 , МеталлСервис
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Еврокомиссия уведомила о начале повторного антидемпингового расследования в отношении ряда наименований сварных труб, изготовленных металлургическими предприятиями Белоруссии, КНР и России и ввозимых на таможенную территорию ЕС. Расследование начато в связи с истечением срока действия прежней антидемпинговой меры.

Инициатор расследования - отраслевой комитет, выступающий от имени производителей, доля которых на рынке сварных стальных труб ЕС превышает 25%. Период поставок, который будет затронут расследованием, - 1 января-31 декабря 2019 года.

Металлопродукция, попавшая под расследование - некоторые виды сварных труб круглого сечения наружным диаметром не более 168,3 мм из углеродистых и нелегированных сталей, соответствующие кодам TARIC 7306 30 41 20, 7306 30 49 20, 7306 30 72 80 и 7306 30 77 80.

В настоящее время в отношении данной продукции действуют антидемпинговые пошлины, ведённые ЕС в 2015 году. Для китайских металлургов размер пошлины составляет 90,6%, для белорусских - 38,1%, для российских - 20,5%, за исключением ОМК (10,1%) и ТМК (16,8%).

МинПром

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