Власти Китая остановили утверждение новых метпроектов Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), центральный государственный орган по планированию экономики страны, заявила о приостановке процесса утверждения новых металлургических проектов с 24 января. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.



По данным NDRC, замена устаревших производств на новые металлургические предприятия и производственные линии, которая происходит в последние годы в национальной сталелитейной промышленности, сопровождается значительными злоупотреблениями.



Хотя компании могут создавать новые мощности только при условии закрытия соответствующего или большего объема старых, многие компании воспользовались этой «заменой» для реального расширения производства. Между тем, в 2019 г. в Китае было выплавлено почти 1 млрд. т стали, а национальная металлургическая ассоциация CISA опасается перепроизводства.



Как заявляет NDRC, в ближайшие месяцы будет проведена проверка всех проектов, реализованных в рамках программы замены мощностей с 2016 г. От местных властей строго потребуют, чтобы построенные избыточные мощности были выявлены и ликвидированы, а виновные наказаны. До завершения этой инспекции никакие новые проекты утверждаться не будут.



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