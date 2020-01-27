Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Власти Китая остановили утверждение новых метпроектов

27.01.20 17:57 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), центральный государственный орган по планированию экономики страны, заявила о приостановке процесса утверждения новых металлургических проектов с 24 января. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

По данным NDRC, замена устаревших производств на новые металлургические предприятия и производственные линии, которая происходит в последние годы в национальной сталелитейной промышленности, сопровождается значительными злоупотреблениями.

Хотя компании могут создавать новые мощности только при условии закрытия соответствующего или большего объема старых, многие компании воспользовались этой «заменой» для реального расширения производства. Между тем, в 2019 г. в Китае было выплавлено почти 1 млрд. т стали, а национальная металлургическая ассоциация CISA опасается перепроизводства.

Как заявляет NDRC, в ближайшие месяцы будет проведена проверка всех проектов, реализованных в рамках программы замены мощностей с 2016 г. От местных властей строго потребуют, чтобы построенные избыточные мощности были выявлены и ликвидированы, а виновные наказаны. До завершения этой инспекции никакие новые проекты утверждаться не будут.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
16:40
Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридов и электрокаров
15:59
Локомотивы Укрзализныци изношены почти на 100%
15:26
Гончарук подсчитал потери украинской экономики из-за плохих дорог
14:41
Акции Ferrexpo в Лондоне подешевели более чем на 5%
14:03
В украинских ПХГ остается еще 17 млрд куб м газа
13:35
Глава ВР заявил о наступлении эпохи дешевой нефти
12:55
Польская компания начала скупку обанкротившихся румынских метзаводов
12:23
Налоговики требуют от металлургов 10 млрд грн по никчемным сделкам на покупку лома
12:18
На заложенном по кредиту для Бахматюка сахарном заводе вырезали оборудование
11:53
Китай построит в Мьянме глубоководный порт за 1,3 млрд долл
11:24
Объемы строительства в Украине выросли на 20%
10:33
ERG остановила медеплавильный завод в Замбии из-за нехватки сырья
10:31
Трамп расширил действие стальных пошлин на детали и готовую продукцию
09:30
Китайская Shougang запустила линию цинкования
08:57
Из-за китайского коронавируса цены на нефть упали ниже отметки 60 долл/барр
08:40
Индия незначительно увеличила экспорт проката
24.01.20
20:32
Метинвест опровергает информацию о нарушениях техники безопасности на шахте Аffinity Mine
17:57
ERG построит железную дорогу для добычи руды в Бразилии
17:21
Модернизация освещения позволила Приднепровской ТЭС сократить выбросы
16:51
Аграрии видят возможность вдвое увеличить сбор зерновых
23.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!