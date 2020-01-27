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Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридов и электрокаров

27.01.20 16:40
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Шведская компания Volvo намерена существенно увеличить выпуск гибридных и электрических автомобилей, чтобы избежать крупных штрафов от ЕС в соответствии с требованиями по уровню вредных выбросов для новых автомобилей. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил гендиректор компании Хакан Самуэльссон.

В следующем году в Европе в соответствии с директивой 2009 года вступают в силу более жесткие требования по уровню вредных выбросов. Если в 2007 году предельный уровень выхлопов CO2 составлял 158,7 г на 1 км, а в 2015 году — 130 г на 1 км, то со следующего года уже всего 95 г CO2 на 1 км. Если автомобили превышают этот показатель, производитель обязан будет заплатить штраф из расчета €95 за каждый лишний грамм CO2 для каждого автомобиля, продаваемого им в Европе.

"Выплата штрафов не входит в наши планы,— отметил шведский топ-менеджер.— Мы хотим вкладывать средства в разработку продуктов, а не тратить их на выплату штрафов Брюсселю".

По оценкам главы Volvo, 20% всех продаваемых машин компании должны быть гибридными или полностью электрическими: в прошлом году доля таких машин составляла втрое меньше — лишь 6,5%. Учитывая, что свою первую полностью электрическую модель XC40 Recharge компания только начнет продавать в текущем году, основной упор шведы собираются сделать на гибридах, продажи которых могут вырасти до 150 тыс. в год.

МинПром

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