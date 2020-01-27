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Гончарук подсчитал потери украинской экономики из-за плохих дорог

27.01.20 15:26
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Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что вследствие ДТП, перерасхода топлива, роста затрат на перевозку и ремонта транспорта Украина ежегодно теряла 3-4% экономического роста. Об этом он сообщил на своем Telegram-канале.

"Ранее украинские дороги были символом коррупции и позора. Ежедневно в стране происходит более 400 аварий, в том числе из-за плохих дорог и инфраструктуры", — пишет премьер.

Также Гончарук отмечает, что в рейтинге качества дорог — по версии Всемирного экономического форума — из 137 стран Украина заняла 130-е место, оказавшись между Мозамбиком и Парагваем, и обещает, что в ближайшие 5 лет дороги станут символом роста и развития Украины.

Для этого в 2020 году правительство планирует привлечь 86,5 млрд грн на ремонт дорог государственного значения.

Напомним, премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить 4 тыс километров дорог. Приоритеты по строительству дорог местного значения еще определяются, дороги будут строить там, где будут важнейшие объекты социальной инфраструктуры.

МинПром

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