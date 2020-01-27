Глава ВР заявил о наступлении эпохи дешевой нефти

Времена нефти по 100 долл. за баррель прошли навсегда. Глобальный спрос на нее будет со временем сокращаться, уступая место газу и другим и другим источникам энергии. Об этом заявил глава ВР Боб Дадли на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает ТАСС.
По его словам, нефть еще много десятилетий будет использоваться в нефтехимии, но в производстве электроэнергии будет происходить постепенное ее замещение на газ и другие источники энергии.
Дадли считает, что сокращение спроса на нефть будет иметь место уже в этом столетии. При этом в отдельных странах падение спроса может быть значительным в случае введения ограничений на использование двигателей внутреннего сгорания.Отмечается, что высокая волатильность цен на нефть маловероятна также из-за появления на рынке нефти США.
Глава ВР, что возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США могут легко его заполнить.
Дадли полагает, что цены на нефть теперь не будут колебаться так сильно, как в прежние времена, потому как США создали ценовой демпфер на рынке нефти.
Он добавил, что из-за большого внимания мировой общественности к вопросу о воздействии нефтяных проектов на экологию усилится и давление на бизнес добывающих компаний.