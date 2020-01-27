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Польская компания начала скупку обанкротившихся румынских метзаводов

27.01.20 12:55
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Дочерняя компания, созданная в июле прошлого года в Румынии польской финансовой компанией, имеющей прочные связи с Китаем, осенью прошлого года начала процесс приобретения основных активов нескольких румынских метзаводов, которые в настоящее время находятся в состоянии банкротства.

Компания намерена приобрести металлургические заводы, ранее принадлежавшие российской группе "Мечел": производителя проволоки в Кымпия-Турзи (ISCT), производителя специальной стали в Тырговиште (COS Targoviste), а также заводы Laminorul Braila и Ductil Steel Buzau.

По информации местных СМИ, приобретение этих активов осуществляется через местную компанию Laminorul Danube Metallurgical Enterprise, 90% которой контролируется Sunningwell International Polska, польским торговцем металлургической продукцией.

Управляющим Laminorul Danube является глава West Trade Славомир Паперник, который также является членом совета директоров Sunningwell International. Основателем, президентом и генеральным директором Sunningwell International Polska является Марек Фридрих, бывший чиновник польского консульства в Шанхае, который позже начал вести бизнес в Китае.

Компания Sunningwell International Polska также участвует в поглощении польской металлургической компании Huta Czestochowa, которая обанкротилась в прошлом году.

МинПром

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