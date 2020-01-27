На заложенном по кредиту для Бахматюка сахарном заводе вырезали оборудование Национальный банк сообщил в полицию об умышленном повреждении заложенного имущества по предоставленному кредиту рефинансирования банку "Финансовая инициатива". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



В 2014 году связанное с Олегом Бахматюком ООО "Кристалл" предоставило Национальному банку в залог здания и сооружения бывшего сахарного завода, общей площадью 23 тыс. кв. м, на 2 млрд грн, расположенного в городе Браилов Винницкой области.



Вскоре заемщик прекратил обслуживание предоставленного кредита, в результате чего НБУ начал процесс судебного взыскания долга. Национальный банк получил приказ Хозяйственного суда Винницкой области от 2 октября 2019 года относительно обращения взыскания на указанное имущество из-за его принудительной продажи на публичных торгах и начал его выполнение.



Однако вместо того, чтобы сотрудничать с Национальным банком по погашению задолженности по кредиту рефинансирования, ООО "Кристалл" своим бездействием допустило порчу заложенного имущества, что привело к уменьшению его стоимости в процессе принудительного взыскания.



В октябре 2019 года во время проведения государственным исполнителем исполнительных действий в отношении заложенного имущества представителями Национального банка, которые принимали в них участие, установлено, что состояние этого имущества значительно ухудшилось, если сравнивать с его предыдущим обзором в мае 2018 года.



"Большинству зданий нанесен значительный ущерб в результате вырезания оборудования сахарного завода, которое было вмонтировано в здание. В то же время отдельные здания разрушены, что значительно уменьшает рыночную или начальную стоимость имущества на торгах и, соответственно, сумму средств от его продажи, которая должна поступить на погашение кредита рефинансирования", — проинформировал начальник отдела сопровождения исполнительного производства Управления работы с проблемными активами Евгений Булавин.



Национальный банк не исключает причастности руководства ООО "Кристалл" к умышленному повреждению заложенного имущества. В связи с этим подано соответствующее обращение в правоохранительные органы о совершении уголовного преступления.



МинПром



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