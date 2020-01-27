Объемы строительства в Украине выросли на 20% В прошлом году объемы строительства в Украине выросли на 20% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщила Государственная служба статистики.



По данным Госстата, в 2019 году в отношении к 2018-му рост объема строительных работ наблюдался во всех категориях строительства. В частности в жилом строительстве рост составил 3%, в нежилом – 27,4%, в инженерном – 23,3%.



В 2019 году по сравнению с предыдущим годом увеличение объемов строительных работ зафиксировано в 22 областях Украины и в Киеве. Наиболее существенный рост наблюдался в Винницкой (на 76,3%, до 10,2 млрд грн), Черниговской (на 51,8%, до 1,8 млрд грн) и Николаевской (на 45,1%, до 4,2 млрд грн) областях.



Снижение объемов выполненных стройработ зафиксировано в Запорожской (на 7,6%, до 3,7 млрд грн) и Луганской (на 1,3%, до 0,6 млрд грн) областях.



В Киеве рост объемов стройработ в 2019 году увеличился на 24% – до 41,2 млрд грн.



МинПром



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