Трамп расширил действие стальных пошлин на детали и готовую продукцию В соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа, весь импорт производных алюминиевых изделий будет облагаться дополнительной 10-процентной адвалорной ставкой ввозной пошлины, а весь импорт производных стальных изделий подлежит обложению дополнительными 25-процентными адвалорными пошлинами с 12:01 по восточному стандартному времени 8 февраля 2020 года или после этой даты.



Вашингтон будет взымать дополнительные пошлины на изделия из стали и алюминия, в том числе детали и готовую продукцию, со всех стран мира. Исключение сделано только для Аргентины, Австралии, Канады и Мексики при поставках алюминия и для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи при поставках стали.



Трамп заявил, что он согласен с министром торговли Уилбуром Россом в своих выводах о том, что алюминиевые изделия и стальные изделия импортируются в Соединенные Штаты в таких количествах и при таких обстоятельствах, и при таких обстоятельствах, которые угрожают нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов.



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