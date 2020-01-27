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Китайская Shougang запустила линию цинкования

27.01.20 09:30
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На заводе китайской компании Shougang Jingtang на острове Цаофэйдянь в Бохайском заливе официально запущена в эксплуатацию линия горячего цинкования мощностью 360 тыс. т в год.

Данный агрегат предназначается, прежде всего, для нанесения покрытий на автолист из высокопрочной стали с пределом прочности до 1350 МПа, который выпускается на предприятии, а также на прокат из дуплексных, низколегированных, а также закаленных и разделенных (Quenching and Partitioning) марок стали. При этом технологический процесс обеспечивает очень высокое качество поверхности.

Поставщиком оборудования для производственной линии выступила германская SMS Group. По ее данным, установка дает возможность выпускать оцинкованный прокат шириной до 1580 мм и толщиной от 0,6 до 3,0 мм.

МинПром

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