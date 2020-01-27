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Из-за китайского коронавируса цены на нефть упали ниже отметки 60 долл/барр

27.01.20 08:57
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Мировые цены на нефть падают на опасениях о снижении спроса из-за распространения нового коронавируса.

По состоянию на 8:35 по киевскому времени мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures до 59,89 доллара за баррель.

Мартовский фьючерс на WTI подешевел к этому времени на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) до 52,88 доллара за баррель.

"Нас, возможно, ждет снижение спроса на нефть, которое станет одним из самых резких в истории, – сказал Bloomberg аналитик Price Futures Group Фил Флинн. – Вероятно, это будет потеря спроса в размере сотен тысяч баррелей. Опасения быстрого распространения эпидемии убьют спрос на нефть".

Как известно, на прошлой неделе цены на нефть начали падать из-за смертельного вируса в Китае.

МинПром

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