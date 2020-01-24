Метинвест опровергает информацию о нарушениях техники безопасности на шахте Аffinity Mine Информация о работе американской шахты Аffinity Mine размещенная на сайте Радио Свобода не соответствует действительности и является вымыслом, наносящим репутационный ущерб компании Метинвест.



Как подчеркивается в сообщении Метинвеста, группа уделяет особое внимание охране труда и промышленной безопасности на своих предприятиях вне зависимости от того, в какой стране они работают. При Наблюдательном совете группы работает комитет по промышленной безопасности, охране труда и экологии. В группе утверждена Стратегия по промышленной безопасности и экологии, действуют политика и принципы в области охраны труда, здоровья и охраны окружающей среды.



"В рамках реализации бизнес-стратегии компания совершенствует и перенимает лучшие мировые практики для создания безопасных условий труда на своих предприятиях. В Метинвесте внедрена Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей средой. Компания ежегодно подтверждает соответствие международным стандартам OHSAS 18001 и ISO 14001", - говорится в сообщении.



Пресс-служба напоминает, что Метинвест первой из украинских компаний получила международный сертификат Vision Zero. Это концепция качественно нового подхода к организации всей системы охраны труда на предприятиях, которая служит снижению показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. СертификатVisionZero имеют такие мировые лидеры, какRWE, CEMEX, AngloGold иTUVNORD.



На всех предприятиях группы Метинвест – в Украине, Болгарии, Италии, Великобритании и США – действуют кардинальные правила по охране труда и промышленной безопасности – свод канонов, которые спасают жизнь. Затраты группы на промышленную безопасность и охрану труда в 2018 году составили более 95 млн долл.



"Не исключением в области соблюдения наивысших стандартов промышленной безопасности и охраны труда является и американская компания UCC, в которую входят предприятия Affinity Coal Company, Carter Roag Coal Company, Pocahontas Coal Company и Wellmore Coal Company (всего 14 шахт, добывающих около 2,8 млн тонн угля в год). К примеру, частота несчастных случаев с временной потерей трудоспособности (NFDL) на шахте Affinity, начиная с 2014 года, в три раза ниже среднего национального показателя NFDL в отрасли подземной добычи угля", - отмечается в сообщении.



Метинвест сообщает, что 24 октября 2013 года шахта Affinity получила статус POV (Pattern of Violations). Уведомление POV – это инструмент, который позволяет Управлению по безопасности и охране труда по добыче полезных ископаемых США (MSHA) повысить контроль над соблюдением нормативных требований на угольной шахте.



Но с 2014 года показатели безопасности в шахте Affinity значительно улучшились. Достигнув высокого показателя безопасности, шахта уже не подходила под статус POV от MSHA. Во время последней проверки от 15 августа 2018 года уровень рисков для безопасности на шахте был значительно ниже требуемого для введения показателя POV.



На предприятии была разработана политика по обеспечению соответствия федеральным законам и законам штата, которая позволила Affinity стать самой безопасной шахтой в США. Сотрудники компании еженедельно собираются для проверки результатов безопасности.



В 2018 году статус POV был отменен. Судебные иски о неправомочности такого решения были отклонены судомиз-за отсутствия доказательств. В настоящее время UCC не является объектом какого-либо расследования.



Кроме того шахта Affinity получала награду Ассоциации по технике безопасности им. Джозефа А. Холмса в номинации "Самая лучшая крупная шахта" (200+ работников в штате Западная Вирджиния) от Управления по вопросам охраны здоровья, техники безопасности и обучения горнорабочих Западной Вирджинии в 2014, 2016 и 2017 годах.



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