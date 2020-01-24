Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

ERG построит железную дорогу для добычи руды в Бразилии

24.01.20 17:57 , Металлоснабжение с сбыт
печать
размер текста:

Бразильское Министерство инфраструктуры объявило, что в третьем квартале текущего года проведет аукцион на заключение концессионного соглашения о строительстве железной дороги FIOL в штатах Баия и Токантис на северо-востоке страны.

Этот проект имеет стратегическое значение для казахстанской компании Eurasian Resources Group (ERG), которая нуждается в этой дороге для разработки крупного железорудного месторождения в штате Баия. ERG уже заявила, что будет претендовать на концессию и намерена ее получить.

По оценкам Министерства инфраструктуры, объем инвестиций в первый участок FIOL составит около 3,3 млрд. реалов ($790 млн.). Общая протяженность дороги составляет порядка 1500 км, но ERG заинтересована именно в первом участке длиной 537 км, который свяжет железорудное месторождение с городом Порту Сул, где казахстанская компания планирует построить морской порт.

В целом ERG намерена инвестировать в свои бразильские проекты порядка 10 млрд. реалов ($2,4 млрд.). Компания собирается построить железорудный комбинат Bahia Mineracao (Bamin) к 2026 г. Объем производства ЖРС оценивается в 20 млн. т в год.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
17:21
Модернизация освещения позволила Приднепровской ТЭС сократить выбросы
16:51
Аграрии видят возможность вдвое увеличить сбор зерновых
15:45
Льготные кредиты малому и среднему бизнесу начнут выдавать с 1 февраля
14:50
Иностранцы увеличили покупку украинских ОВГЗ
14:26
Порт Ольвия отдали в концессию катарской компании
13:05
В Бразилии растут цены на плоский прокат
12:40
ТМК сократила отгрузку труб по итогам 2019 года
11:58
Повышение платы за прохождение днепровских шлюзов увеличит давление на ГМК
11:17
Лондон рассматривает альтернативные варианты продажи British Steel
10:03
Глава Укрпошты получит в этом году 22 млн гривен
09:53
Строительство Северного потока-2 затянется на два года
09:51
Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции
09:47
Мининфраструктуры объявило конкурс на главу Администрации морских портов
09:34
Укрзализныця в 2019 году получила 2,3-3 млрд грн прибыли - Кравцов
09:09
Посредниками в продаже ИСД россиянам выступали Бакай и Медведчук
08:58
Цены на газ в Европе идут к историческим минимумам
08:09
Малайзия ввела антидемпинг на арматуру
23.01.20
17:52
В Индонезии построят новый алюминиевый завод
17:18
Милованов составил список на первоочередную приватизацию
16:49
Deutsche Bahn не будет управлять Укрзализныцей
22.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!