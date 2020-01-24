ERG построит железную дорогу для добычи руды в Бразилии

Бразильское Министерство инфраструктуры объявило, что в третьем квартале текущего года проведет аукцион на заключение концессионного соглашения о строительстве железной дороги FIOL в штатах Баия и Токантис на северо-востоке страны.
Этот проект имеет стратегическое значение для казахстанской компании Eurasian Resources Group (ERG), которая нуждается в этой дороге для разработки крупного железорудного месторождения в штате Баия. ERG уже заявила, что будет претендовать на концессию и намерена ее получить.
По оценкам Министерства инфраструктуры, объем инвестиций в первый участок FIOL составит около 3,3 млрд. реалов ($790 млн.). Общая протяженность дороги составляет порядка 1500 км, но ERG заинтересована именно в первом участке длиной 537 км, который свяжет железорудное месторождение с городом Порту Сул, где казахстанская компания планирует построить морской порт.
В целом ERG намерена инвестировать в свои бразильские проекты порядка 10 млрд. реалов ($2,4 млрд.). Компания собирается построить железорудный комбинат Bahia Mineracao (Bamin) к 2026 г. Объем производства ЖРС оценивается в 20 млн. т в год.