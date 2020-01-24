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Модернизация освещения позволила Приднепровской ТЭС сократить выбросы

24.01.20 17:21
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На ДТЭК Приднепровской ТЭС модернизировали освещение открытого распределительного устройства. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Компания YASNO Energy Efficiency на условиях договора энергосервиса (ЭСКО) профинансировала и установила на открытом распределительном устройстве Приднепровской ТЭС 156 LED-светильников. Эти фонари имеют форму ульев и потребляют на 90% энергии меньше, чем старые лампы. Также на станции полностью заменили щитовые, проложили более 6 тыс. метров силового кабеля и установили систему учета электроэнергии, используемой освещения. Новые светильники украинского производства смогут работать 10 лет без замены и без ухудшения качества светового потока.

"Новые фонари - это вклад в модернизацию станции, а главное - это инвестиция в безопасность труда. Потому что жизнь и здоровье наших работников - самая главная ценность. Эти светильники обеспечивают комфортный уровень освещения - минимум 10 люкс, очень важно во время ночных работ на электроустановках. Они долговечны и могут прослужить около ста тысяч часов без замены", - рассказал директор ДТЭК Приднепровской ТЭС Анатолий Боричевский.

В сообщении подчеркивается, что с момента введения новых ламп в эксплуатацию фактическая экономия составила более 350 тыс. КВт ∙ ч. В эквиваленте это равно сокращению выбросов углерода на 308 тонн.

"Этот проект - наш вклад в модернизацию Приднепровской ТЭС. Ведь планируется, что в 2020 году использование новых светильников позволит сэкономить как минимум 1 млн кВт ∙ ч или сократить выбросы углерода почти 900 тонн", - подчеркнул директор YASNO Energy Efficiency Сергей Чулков.

Более 30 аналогичных осветительных проектов поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO реализовал еще на 4 электростанциях и 11 других промышленных предприятиях.

МинПром

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