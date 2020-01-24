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Аграрии видят возможность вдвое увеличить сбор зерновых

24.01.20 16:51
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У Украины есть потенциал к наращиванию производства зерновых до 130-140 млн т, однако для этого необходимо привлечение инвестиций. Такое мнение высказал президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко на конференции "Элеватор-2020", пишет издание Latifundist.com.

"Учитывая нынешние темпы роста, Украина имеет потенциал в 130-140 млн т производства зерна. Для этого страна нуждается в привлечении инвестиций на сумму около $80 млрд", — указал Леонид Козаченко.

По его словам, что касается элеваторных мощностей, то для такого объема продукции необходимы, по его оценкам, мощности в 30 млн т хранения.

"При этом портовых мощностей — дополнительно 5 млн т. Эти мощности надо построить в ближайшие 10-15 лет", — считает эксперт.

Напомним, что по мнению директора по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрея Рязанцева, в условиях растущей урожайности в припортовой зоне необходимо дополнительно построить зернохранилища мощностью около 13 млн т. По оценкам экспертов, сумма средств, необходимых для покрытия этого дефицита, составляет до $16 млрд.

МинПром

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