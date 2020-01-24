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Льготные кредиты малому и среднему бизнесу начнут выдавать с 1 февраля

24.01.20 15:45
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Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, принял постановление для запуска программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 февраля. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил в своем канале в Telegram.

"Правительство определило механизм использования бюджетных средств в рамках деятельности Фонда развития предпринимательства", – сообщил премьер.

Гончарук напомнил, что программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн кредита по сниженной ставке в размере 5-9%для создания или расширения собственного бизнеса.

"Реализация программы "Доступные кредиты 5-7-9%" также предусматривает ряд инструментов для обеспечения доступности кредитов", – добавил глава правительства.

Гочарук также отметил, что подготовка государственных банков к запуску программы государственной помощи малому и микробизнес проходит в плановом режиме.

"Я сегодня провел совещание с государственными банками для того, чтобы убедиться, что подготовка к этому запуску проходит в плановом режиме –хорошо, с первого рабочего дня февраля месяца программа стартует", – сообщил Гончарук во время брифинга по результатам заседания правительства.

Читайте также: Рада одобрила введение беспроцентных кредитов для безработных из малообеспеченных семей

Как сообщалось, 21 января президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения функционирования Фонда развития предпринимательства" №436-IX, который Верховная Рада приняла 14 января.

МинПром

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