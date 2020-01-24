Порт Ольвия отдали в концессию катарской компании Катарская компания QTerminals победила в конкурсе на концессию морского порта "Ольвия" (Николаев)



"Второй концессионный конкурс завершен. Победителем концессионного конкурса в порту "Ольвия" стала компания QTerminals из Катара. В развитие порта в течение пяти лет будет инвестировано 3,4 млрд грн", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.



При этом он отметил, что это одна из крупнейших прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль за всю историю независимости Украины.



"Сумма ежегодных концессионных платежей - 82 млн грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год. Концессионер вложит 80 млн грн в развитие инфраструктуры Николаева", - добавил министр.



По словам Криклия, QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара "Хамад" стоимостью более $7 млрд. В 2019 году QTerminals обработала 1,32 млн тыс. TEU (20-футовый эквивалент) контейнерных грузов, что на 300 тыс. больше, чем было обработано всеми портовыми операторами Украины.



"3,4 млрд грн инвестиций в порты - теперь я ваша "инвестиционная няня", - заявил Криклий.



Он также сообщил, что на следующей неделе победители концессионных конкурсов "Рисоил-Херсон" (в морпорту "Херсон") и QTerminals проинформируют о планах развития портов "Херсон" и "Ольвия", а министерство - о планах по концессии других объектов.



Как сообщалось, конкурсные предложения на участие в конкурсе по концессии морпорта "Ольвия" подали компания QTerminals (Катар), ООО "Морское агентство "Питерс" и ООО "Протти-газолин" (оба - Николаев).



С победителем конкурса будет заключен договор, сторонами которого станут Мининфраструктуры, АМПУ, компания-победитель конкурса, а также предприятие (SPV, т. н. проектная компания), которое будет создано и зарегистрировано победителем конкурса в Украине для реализации проекта.



ТЭО пилотного проекта концессии порта было разработаны консорциумом международных консультантов, сформированы ЕБРР и IFC. При подготовке ТЭО был проведен системный анализ рынка, выполнены финансовая, техническая, экологическая и юридическая экспертизы. Кроме того, состоялись встречи с потенциальными отечественными и зарубежными частными партнерами с целью учета их предложений по реализации проектов.



Порт "Ольвия" расположен на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманском канала (БДЛК).



Стивидорная компания "Ольвия" - государственное предприятие, осуществляющее стивидорную деятельность на территории морпорта "Ольвия". Территория предприятия составляет 178,8 га.



Глубины и протяженность причальной линии, составляет 1,53 км (7 причалов), позволяют принимать суда длиной до 230 м, шириной до 32,5 м, дедвейтом до 80 тыс. Тонн. Объявленная осадка в порту лимитированная проходной глубиной БДЛК - 10,3 м. Навигационный период длится круглый год.



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