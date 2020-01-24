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ТМК сократила отгрузку труб по итогам 2019 года

24.01.20 12:40
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Российская группа ТМК Дмитрия Пумпянского в 4-м квартале 2019 года отгрузила 870 тыс. тонн труб, снизив этот показатель на 8% по сравнению с 3-м кварталом 2019 г. (941 тыс. тонн), сообщила компания.

Сокращение отгрузки по итогам 2019 года составило 5% - до 3,8 млн тонн.

В 2020 году компания ожидает сохранение объемов потребления труб топливно-энергетическим комплексом РФ на стабильном уровне, а увеличение сложности проектов по добыче углеводородов приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

Основной причиной падения отгрузки по итогам года ТМК называет слабые результаты американского дивизиона, сделка по продаже которого была закрыта в начале января этого года. Негативное влияние на квартальную отгрузку оказало также падение объема продаж сварных труб в РФ.

МинПром

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