Повышение платы за прохождение днепровских шлюзов увеличит давление на ГМК Проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в размеры платы за прохождение судов шлюзами Днепровского каскада" создает дополнительное давление на горно-металлургический комплекс Украины. Об этом говорится в письме президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова к премьер–министру Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию.



А.Каленков отмечает, что проект постановления создает дополнительное давление на горно-металлургический комплекс Украины, ситуация в котором и без того значительно ухудшилась из-за усиления протекционизма и конкурентной борьбы на мировых рынках стали, а также глобального падения цен и сокращения спроса на металлопродукцию.



"При таких обстоятельствах именно государство должно быть заинтересовано в поддержке отечественного производителя, который обеспечивает почти 30% валютных поступлений, 12% ВВП и более 300 тыс. рабочих мест, и ни в коем случае не вводить дополнительных препятствий для функционирования ведущей отрасли украинской экономики", - говорится в письме.



Президент "Укометаллургпрома" также обращает внимание на то, что проект постановления противоречит законодательным инициативам, в частности, проекту Закона Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1 от 06.09.2019 г., в котором предусмотрено содержание шлюзов гидроэнергетическими электростанциями. Сегодня в Украине доля речных перевозок составляет не более 1,5%, что существенно отстает от показателей европейских стран, в которых этот показатель превышает 10%. То есть, украинский речной транспорт практически демонстрирует отсутствие своей конкурентоспособности по сравнению с железнодорожным и автомобильным транспортом.



"Поэтому, учитывая сложившуюся ситуацию, для государства важно сделать все возможное для усиления привлечения речного транспорта к перевозкам промышленной продукции, в частности, продукции ГМК, или, по крайней мере, хотя бы не допускать дальнейшего снижения его использования", - уверен А.Каленков.



По его мнению, повышение размеров платы за прохождение судов шлюзами Днепровского каскада будут иметь негативные последствия для речных перевозок и грузовладельцев. В частности существенно снизится использования речного транспорта, что приведет к дальнейшему падению его конкурентоспособности по сравнению с другими видами транспорта, себестоимость продукции перевозчиков непременно повысится из-за увеличения логистических затрат, повысится нагрузка на автомобильные дороги, что приведет к существенному увеличению расходов государства на их обслуживание.



"В критической ситуации, сложившейся в отечественном ГМК, власть не должна, вместо долгосрочного и многоуровневого планирования, существовать в парадигме ситуативного и краткосрочного решения вопросов, предлагая простое поднятие размера платежей без одновременного обеспечения качественного анализа его влияния на речные перевозки. Проект Постановления в существующем виде однозначно не будет иметь поддержки у представителей горно-металлургического комплекса, поскольку он полностью противоречит мировым практикам и имеет существенные негативные последствия не только для отдельной отрасли, но и для экономической и национальной безопасности Украины в целом", - резюмировал А.Каленков.



МинПром



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