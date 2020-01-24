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Лондон рассматривает альтернативные варианты продажи British Steel

24.01.20 11:17 , Металлоснабжение с сбыт
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По сведениям британской прессы, правительство Великобритании, которое в настоящее время проводит переговоры о продаже обанкротившейся в прошлом году компании British Steel китайской промышленной группе Jingye, рассматривает альтернативные варианты с другими претендентами.

В частности, интерес к British Steel проявляет турецкая компания Cengiz Holdings, известная, прежде всего, своей близостью к властям Турции и участием в реализации ряда крупных инфраструктурных проектов. В их число, в частности, входят новый аэропорт в Стамбуле, высокоскоростная железнодорожная магистраль, автострада вдоль побережья Черного моря.

Британские власти, со своей стороны, признают, что ведут переговоры с заинтересованными сторонами, к которым пресса также относит крупнейшую в стране металлургическую компанию Liberty Steel. Тем не менее, преимущественное право на совершение сделки остается у Jingye.

В середине января китайская компания привлекла себе в помощь консалтинговые компании PwC и McKinsey. Продажа British Steel представляется сложной операцией, так как активы компании расположены в нескольких странах, а у ее самой сложные отношения с рядом торговых партнеров. Кроме того, немалое влияние на ход переговоров оказывают профсоюзы, больше всего желающие предотвратить потерю рабочих мест.

МинПром

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