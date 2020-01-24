Строительство Северного потока-2 затянется на два года

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство российского газопровода “Северный поток-2” задержится на два года или даже больше. Об этом он сказал на форуме в Давосе.

По его словам, этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом.

Хербст заявил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему, связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа, а наибольшая возможность — продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода “Северный поток-2” завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”. Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода “Северный поток-2”, официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по “Северному потоку-2”, а лишь задержат ее.

Напомним, что три года назад Виктор Пинчук вошел в состав международного консультационного комитета Atlantic Council. В свою очередь, старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Аслунд вошел в состав наблюдательного совета банка “Кредит Днепр”, принадлежащего зятю Леонида Кучмы.



МинПром

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