Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Мининфраструктуры объявило конкурс на главу Администрации морских портов

24.01.20 09:47
печать
размер текста:

Министерство инфраструктуры объявило конкурс на должность председателя государственного предприятия “Администрация морских портов Украины” (АМПУ). Как сообщает пресс-служба министерства, соответствующее решение набсовет АМПУ принял 17 января.

Потенциальные кандидаты на должности должны иметь значительный опыт (не менее 5 лет) управление крупными украинскими и международными компаниями на руководящих должностях, иметь безупречную деловую репутацию, а также владеть английским языком.

Новый глава АМПУ должен обеспечить корпоратизацию предприятия, обеспечить выход государства из сегмента стивидорной деятельности через механизм концессии или приватизации, а также обеспечить адвокацию замены действующих портовых сборов и тарифов на те, которые рассчитываются на основе “расходы+” или рыночной конъюнктуры.

Документы от кандидатов будут приниматься до 7 февраля.

Как сообщалось, ранее исполняющий обязанности главы госпредприятия “Администрация морских портов Украины” (АМПУ) Райвис Вецкаганс заявил, что не будет подавать свою кандидатуру на анонсированный конкурс на указанную должность и прекратит работу в ведомстве.

Напомним, детективы НАБУ вместе с СБУ 27 декабря 2019 года осуществили обыски в помещениях АМПУ, его филиалах и по месту жительства должностных лиц АМПУ в Киеве, Одессе и Одесской области.

Обыски проходили в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, предоставления противоправных преференций иностранной компании.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий говорил, что “есть много замечаний по АМПУ, где звучит фамилия нынешнего руководителя Райвиса Вецкаганса”.

Гражданин Латвии Райвис Вецкаганс был назначен и.о. председателя госпредприятия “Администрация морских портов Украины” (АМПУ) в январе 2017 года.


МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:53
Строительство Северного потока-2 затянется на два года
09:51
Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции
09:34
Укрзализныця в 2019 году получила 2,3-3 млрд грн прибыли - Кравцов
09:09
Посредниками в продаже ИСД россиянам выступали Бакай и Медведчук
08:58
Цены на газ в Европе идут к историческим минимумам
08:09
Малайзия ввела антидемпинг на арматуру
23.01.20
17:52
В Индонезии построят новый алюминиевый завод
17:18
Милованов составил список на первоочередную приватизацию
16:49
Deutsche Bahn не будет управлять Укрзализныцей
15:31
За 10 лет в Украину не вернулись 4 миллиона заробитчан
14:38
ЕС приостановил импорт украинской птицы
13:19
Накануне запуска Е40: В Украине оценили потенциал речного флота Польши
13:01
Украинские металлурги становятся все более зависимыми от внешних рынков
12:38
Экспорт ЖРС из Украины превысил 40 млн тонн
11:30
В Кабмине посчитали украинцев - нас осталось 37 миллионов
11:20
ВБ улучшил прогноз по экономическому росту Украины
10:38
Большинство украинцев не против получать зарплату в конверте
10:25
Иран увеличил экспорт стали несмотря на санкции
09:29
В 2019 году Китай увеличил производство арматуры на 17,8%
08:58
В мире увеличился спрос на никель
22.01.20
21.01.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!