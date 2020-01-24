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Укрзализныця в 2019 году получила 2,3-3 млрд грн прибыли - Кравцов

24.01.20 09:34
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"Укрзализныця" ожидает прибыль по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд гривен. Об этом сообщил глава УЗ Евгений Кравцов в интервью BBC News Україна.

"Укрзализныце" удалось из убытков более чем 5 млрд грн выйти на рекордную доходность. Предварительно за прошлый год мы выходим на прибыль 2,5-3 млрд грн", — заявил Кравцов.

В тоже время Кравцом напомнил про убыточность пассажирских перевозок и потребность в докапитализации.

"Пассажирские перевозки приносили $200-500 млн убытка в год. Компания "съедала" свою амортизацию, не возобновляла подвижной состав, износ которого сейчас составляет около 80%. Да, сейчас работаем стабильно, но для повышения качества нам нужны большие капитальные затраты", — добавил руководитель УЗ.

Напомним, 30 декабря глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов заявил, что прекращает контракт с компанией, чтобы начать работу в публичном государственном секторе.

МинПром

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