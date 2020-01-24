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Цены на газ в Европе идут к историческим минимумам

24.01.20 08:58
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Европейский газовый рынок в 2020 году подходит к кризису, сопоставимому с падением цен на нефть пять лет назад. Об этом пишет газета "Коммерсант".

В 2019 году конкуренция между российским трубопроводным газом в Европе и поставщиками сжиженного газа невероятно обострилась. Это привело к падению цен до самого низкого уровня в истории современной европейской газовой отрасли — в сентябре 2019 года средняя спотовая цена на ключевом хабе TTF в Нидерландах снижалась до 117 долл. за 1 тыс. кубометров.

Затем цены немного восстановились из-за опасения прерывания транзита газа через Украину, так как контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" истекал 1 января. Но поскольку Россия и Украина смогли договориться о продолжении транзита, в январе цены вновь начали снижаться и в разгар зимы уже тестируют минимумы лета прошлого года.

При этом в 2020 году конкуренция между поставщиками газа в Европу, видимо, только усилится. Это может привести к тому, что цены в Западной Европе упадут до уровней начала 2000-х годов, а экспорт газа станет для "Газпрома" менее выгодным, чем поставка на внутренний рынок.

Как отмечает издание, нынешнее положение вещей на газовом рынке в Европе напоминает ситуацию на рынке нефти в 2015 году. Тогда цены стремительно падали на фоне роста добычи сланцевой нефти в США, тогда как на газовом рынке главным источником нового предложения сейчас являются американские СПГ-заводы. Однако ключевую роль в том, что цены на нефть в январе 2016 года опустились ниже 30 долл. за баррель, сыграло то, что традиционные поставщики нефти — и прежде всего Саудовская Аравия — не стали сокращать добычу, чтобы дать место американской нефти, а наоборот, увеличили ее, пытаясь выдавить сланцевых производителей с рынка.

"Газпром" в 2019 году действовал похожим образом. Несмотря на то что поставки СПГ в Европу, по данным ICIS, выросли на 85%, до 76 млн тонн, "Газпром" также пытался нарастить продажи, в особенности в страны Западной Европы, где российский трубопроводный газ непосредственно конкурирует с СПГ. Так, по оценке издания, поставки "Газпрома" во Францию в 2019 году могли вырасти на 6%, до 13,7 млрд кубометров, в Нидерланды — на 16%, до 9,1 млрд кубометров, в Бельгию — на 58%, до 2,8 млрд кубометров.

С точки зрения объемов "Газпром" в 2019 году смог даже немного увеличить поставки в ЕС, на 1,5%, до 180 млрд кубометров. Тем не менее его доля в импорте в ЕС сократилась до 42,5% благодаря росту поставок СПГ до 106 млрд кубометров.

МинПром

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